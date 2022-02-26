Belçika'da enflasyon 39 yılın rekorunu kırdı

Belçika'da şubat ayında enflasyon yüzde 8,04'le 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 72,8, doğal gaz fiyatları yüzde 138,3 ve kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 57,6 arttı.