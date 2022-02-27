Batı ülkeleri anlaştı! Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarılıyor

ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılması konusunda anlaştı.

ABD ve Avrupa Birliği bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı. Karar, ABD, İngiltere, AB ve Kanada tarafından ortak yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerinin de kısıtlanacağı belirtildi ve “Rus kuvvetleri, Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine saldırılarını devam ederken, Rusya'yı uluslararası finans sisteminden ve ekonomilerimizden daha da izole etmeye kararlıyız” denildi.

Yazılı açıklamayla eş zamanlı olarak, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ‘AB'nin ABD ve diğer Batılı müttefikleriyle birlikte bir dizi Rusya bankasını SWIFT sisteminden çıkarmak dahil, yeni bir yaptırım paketi konusunda uzlaştığını' açıkladı. Leyen “Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir” dedi.

Söz konusu yaptırımla Rus ihracat ve ithalatına dünya çapında sınırlama geleceğini belirten Leyen, “SWIFT, dünyanın en yaygın bankalararası ödeme sistemidir. Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya'nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir” diye konuştu.

SWIFT SİSTEMİ NEDİR?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/ Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu) 1973'te 15 ülkeden 239 bankanın katılımı ile kuruldu ve merkezi ise Belçika'da bulunuyor.

Başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmak olan SWIFT sistemi yurt içi ya da yurt dışı bankalararası para transferini sağlıyor.

SWIFT'e 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye oldu. 2019 sonu itibarıyla üye banka veya finans kurumu sayısının 11 bini aştığı ifade ediliyor. SWIFT'in 25 üyeli yönetim kurulunda Rusya Merkezi Takas Kurumu Başkanı Eddie Astanin de yer alıyor.

Uzmanlar SWIFT sisteminden yasaklama gerçekleşirse uluslararası ticaretin yapılamayabileceğine dikkat çekiyor. Rusya şu an Almanya'ya yıllık 45 milyar, Amerika'ya 30 milyar ve İngiltere'ye 28 milyar dolara yakın ihracat yapıyor. .