'Batı'dan çekinen Çin, Rusya'ya teknoloji ihracatını azalttı'

Washington Times gazetesinin haberine göre, Çin yönetiminin Batı'nın ticari kısıtlamalarına maruz kalmaktan endişe ettiğini öne süren ABD'li Bakan, Çin'den Rusya'da dizüstü bilgisayar ihracatının yüzde 40, akıllı telefon ihracatının yüzde 66'dan fazla, telekomünikasyon ekipman ihracatının yüzde 98 azaltıldığını kaydetti.

Raimondo'nun aktardığı verilere göre, teknoloji alanında ABD'nin Rusya'ya ihracatı yüzde 86, Güney Kore'in yüzde 62, Finlandiya'nın yüzde 60 geriledi.

Yaptırımlar, Rusya'ya bilgisayar çipi, telekomünikasyon ekipmanı, lazer, aviyonik ve deniz teknolojisi ihracatını yasaklıyor.

Elektronik ürünlerin ihracatına yönelik yasak olmamasına rağmen, bazı şirketlerin bu alanda da Rusya'ya sevkiyatlarını tamamen durdurdukları belirtiliyor.

Kaynak: Turkrus