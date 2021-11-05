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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Başbakan halkı uyardı: Doğalgazda tarihteki en yüksek fiyat olacak!

Başbakan halkı uyardı: Doğalgazda tarihteki en yüksek fiyat olacak!

Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa, tüketiciler için doğalgaz fiyatının ülke tarihinde en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

2 Saat Önce
2021-11-05 08:00:08
Başbakan halkı uyardı: Doğalgazda tarihteki en yüksek fiyat olacak!

Gavrilitsa, Moldova medyasına açıklamasında, “Gazprom ile yaptığımız görüşmeler sonucunda mevcut koşullarda iyi bir fiyat elde etmeyi başardık. Ama bu fiyat yine de çok yüksek. Kabul ediyoruz, bu Moldova tarihinde en yüksek fiyat olacak. Hükümet tüketicilere harcamalarının bir kısmını tazmin etmek zorunda kalacak” ifadesini kullandı.

Bu süreçte karmaşık yaklaşıma başvurma niyetinde olduklarını söyleyen Moldova Başbakanı, “Bir yandan, yılın soğuk döneminde imkanları kıt vatandaşlarımıza destek amacıyla tazminat miktarı artırılacak. Diğer yandan da gelire bağlı olarak hedeflenen tazminat programı başlatılacak” dedi.

Doğalgazda şu anda yüzde 8 olan KDV'den vazgeçmeyeceklerini dile getiren Gavrilitsa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“KDV indirimleri çarpıtmalara neden oluyor, siyasi nitelik kazanıyor, bu yüzden net sosyal sebepler varsa başvurulması gerekiyor. Deneyim, Moldovagaz'ın vergi yükünü azaltmak yerine halka doğrudan para yardımı yapılmanın daha iyi olduğunu gösteriyor. En iyi seçeneğin vatandaş destek programları aracılığıyla tazminat sağlamak olduğuna inanıyoruz.”

Moldova ve Rusya arasında 29 Ekim'de imzalanan yeni beş yıllık doğalgaz anlaşması 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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