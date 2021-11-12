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BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaştı
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaştı

BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir grup şirket, Beşşar Esed rejimiyle başkent Şam'da güneş enerjisi santrali kurulması için iş birliği anlaşması imzaladı.

37 Dakika Önce
2021-11-12 08:09:56
BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaştı

Rejimin ajansı SANA'nın haberinde, BAE'li şirketler topluluğunun, Esed rejiminin elektrik bakanlığıyla güneş enerjisi santrali kurma konusunda iş birliği anlaşmasına vardığı belirtildi.

Haberde, anlaşma kapsamında 300 megavat kapasiteli güneş enerjisine dayalı fotovoltaik santralinin Şam kırsalında kurulacağı ifade edildi.

Söz konusu anlaşmanın BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın 9 Kasım'da Şam'a yaptığı ziyaretin ardından imzalanması dikkati çekti.

Öte yandan, rejim medyasında yer alan haberlere göre, Esed rejimi bugün Dubai'ye yeni başkonsolos atadı.

Normalleşen BAE-rejim ilişkisi

BAE ve Esed rejimi arasındaki diplomatik ilişkiler, Suriye'de iç savaşın Mart 2011'de patlak vermesiyle kesilmişti.

Abu Dabi yönetimi, 27 Aralık 2018'de yaklaşık 7 yıldır kapalı olan Şam Büyükelçiliğini Esed rejimi ile ilişkilerin normalleşmesi amacıyla aktif hale getirmişti.

Taraflar, son dönemde başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda yakınlaştı.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed de 20 Ekim'de Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşmüştü.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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