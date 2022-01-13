DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bernotti 79 Markası Dünyaya Örnek Bir Marka Olma Yolunda
Tasarruflarını akıllı yatırımlara dönüştürmek isteyenler online ticaret platformlarında buluşuyor
Dogecoin kim tarafından geliştirildi? Dogecoin amacı nedir?
Enes Kara cenazesi | Enes Kara nereye defnedilecek? Enes Kara'nın cenaze namazı kılınacak mı?
BAE’li Bakan’dan Türkiye’ye yatırım mesajı
Polkadot (DOT) nedir? Polkadot nasıl çalışır?
Ahmedinejad: Tüm dünyada kapitalizm ve Darwinizm siyasetinin sonuna gelindi
İngiltere'de milyonlarca yaşlının enerji faturalarını ödemekte zorlandığı bildirildi
Erdoğan'dan AB büyükelçilerine sitem: Bize karşı oylama taktikleri uygulandı
'Demokratik dünya liderleri demokrasiyi savunmada zayıf kaldı'
Merkez Bankası rezervleri 109,4 milyar dolara geriledi
17 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Ocak günü doğumları
THY, durdurulan Kazakistan tarifeli seferlerine yeniden başladı
Bakan Kurum, 2021’in “meteorolojik en’lerini” açıkladı
KKTC Başbakanı Sucuoğlu: 'Arkamızda 84 milyonluk devasa bir güç var'

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / BAE’li Bakan’dan Türkiye’ye yatırım mesajı

BAE’li Bakan’dan Türkiye’ye yatırım mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi, ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

1 Saat Önce
2022-01-13 16:52:52
BAE’li Bakan’dan Türkiye’ye yatırım mesajı

BAE'li Bakan Sani ez-Zuyudi, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, Türkiye'yi lojistik hizmetler ve tedarik zincirleri aracılığıyla BAE'ye yeni pazarlar açacak bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.

Ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedeflediğini söyleyen Zuyudi, BAE'nin Türkiye'nin sanayi sektöründeki büyük yatırımlarından, kalifiye işgücünden ve özellikle Afrika kıtasıyla lojistik ağından yararlanmayı beklediğini kaydetti.

Bakan Zuyudi, BAE hükümetinin İsrail ve Hindistan ile ticaret anlaşmalarını sonuçlandırma aşamasında olduğuna işaret ederek, söz konusu ülkelerden biriyle yapılacak anlaşmanın iki ay içinde açıklanmasının beklendiğini aktardı.

Abu Dabi yönetiminin Türkiye ile ticaret hacmini artırma çabası, iki ülke arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasına en bariz kanıt olarak görülüyor.

BAE, 2021'de, hızla büyüyen Asya ve Afrika ekonomileriyle ticari ilişkilerini derinleştirmeyi ve 150 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi planladıklarını açıklamıştı.

BAE Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre, Türkiye ile son on yılda toplam petrol dışı ticaret, yaklaşık 329 milyar dirhem (89,6 milyar dolar) oldu.

Aynı rapora göre, iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret, 2019 yılında 26,8 milyar dirheme (7,3 milyar dolar) kıyasla, 2020 yılında yüzde 21 artarak 32,7 milyar dirheme (8,9 milyar dolar) ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş