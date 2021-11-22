Avustralya, öğrenci ve nitelikli işçilere sınırlarını açıyor

Avustralya, önümüzdeki aydan itibaren yabancı öğrencileri ve nitelikli işçileri tekrar ağırlamaya başlayacağını duyurdu. Açıklamada, seyahat kısıtlamalarından bazılarının hafifletileceği belirtildi.

Dünyanın en katı pandemi önlemlerinin alındığı kıtada ülke sınırları kapatılmıştı. Örneğin Yeni Zelanda uzun süre "sıfır Covid-19 vakası" politikası sürdürdü.

Yaklaşık 20 ay sonra, bazı vize sahipleri Avustralya'ya 1 Aralık'tan itibaren yeniden giriş yapabilecek.

İçişleri Bakanı Karen Andrews pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Avustralya dünyaya yeniden açılıyor. Bu Avustralya için ileriye doğru bir adım" ifadelerini kullandı.

Başbakan Scott Morrison hükümeti, geçen ay Avustralyalıların denizaşırı seyahatleri üzerindeki kısıtlamalarını kaldırmıştı.

Bu gelişme sonrası Güney Yarımküre'de yaz sezonu için seyahat rezervasyonlarında ciddi artış gözlendi.

Ancak Morrison, Avustralyalı olmayanlar için seyahat kurallarını gevşetmeyi reddetmişti ve bu hamle, tahmini 1,4 milyon nitelikli vize sahibinin mahsur kalmasına neden oldu.

Ülkeden çıktıklarında geri dönemeyeceklerini öğrenen çok sayıda iş ve öğrenci grubu vizesine sahip olanlar, bu düzenlemenin aşılı olan kişiler için değiştirilmesi ve kendilerine izin verilmesi için yoğun lobi faaliyeti yürüttü.

Bu baskılar sonuç verdi ve neticede bu kesimlerin ülkeye yeniden dönebileceklerine karar verildi. Zira birçok Asyalı öğrencinin Avustralya merkezli çevrimiçi kurslara ödeme yapmak yerine ABD veya Avrupa'da eğitim almayı tercih edeceğine dair endişeler vardı.

'Universities Australia'nın yayınladığı araştırmaya göre göre, 130 bin uluslararası öğrenci ülke dışında kalıyor.

Tatil amaçlı seyahat etmek isteyenlerin Avustralya'ya ne zaman girebilecekleri konusunda ise henüz bir bilgi yok, bu da sınırların Mart 2020'de kapatılmasından bu yana en sert etkilenen turizm sektörüne ciddi bir darbe demek.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.