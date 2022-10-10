Avrupalılar dünyanın en eski yakıtına dönüyor

Avrupa enerji krizinin pençesinde. Çözüm için her yol deneniyor ancak havaların soğumaya başladığı bu günlerde henüz çözüm bulunabilmiş değil.

Amerikan Bloomberg haber kanalı konuyla ilgili hazırladığı analizde, "Çaresiz Avrupalılar, ısınmak için dünyanın en eski yakıtına dönüyor" değerlendirmesine yer verildi.

Kara kış yaklaşıyor, Avrupa panikte. Enerji krizi ile mücadele için tasarruf önlemleri artırılsa da, tedbirlerin kışı geçirmeye yetmeyeceği öngörülüyor. Kış aylarının atlatılabilmesi için artık her alternatif masada.

Öyle ki veriler Avrupalıların soba ile ısınmaya hazırlandığını ortaya koyuyor.

Amerikan Bloomberg haber kanalının internet sitesinde, konuya ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı.

"Çaresiz Avrupalılar, ısınmak için dünyanın en eski yakıtına dönüyor" başlığı ile verilen haberde, Fransa'da odun fiyatlarının 2 katına çıkarak yaklaşık ton başına 600 euroya ulaştığına dikkat çekildi.

Macaristan'ın odun ihracatını yasaklayacak adımlar attığına, Romanya'nın ise yakacak odun fiyatlarına altı ay süresince sınırlandırma getirdiğine vurgu yapıldı.

Analizde, her geçen gün, ısınma ve diğer temel ihtiyaçlar arasında seçim yapmak zorunda kalacak Avrupalı sayısının artacağı görüşüne yer verildi.

Haberde Avrupalıların panik halinde soba ve odun almaya başladığına işaret edildi. Sobalarının teslimin yüksek talep nedeniyle aylar sürebileceği belirtildi.

Bloomberg, TRTHaber