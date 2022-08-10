Avrupa şaşkın! 'Mum ve odun stoklayın'

Avrupa enerji kriziyle mücadele için yeni kısıtlamaları hayata geçiriyor. Birçok ülkede de klimaların tasarruflu kullanılması için düzenleme yapıldı. İsviçre'de ise halka kış için mum ve odun stoku yapmaları tavsiye edildi.