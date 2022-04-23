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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artışı sinyali

Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artışı sinyali

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, varlık alım programının yılın üçüncü çeyreğinin başlarında sonlandırılması ve yıl sonundan önce faiz oranlarının artırılmasına dair güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti.

3 Saat Önce
2022-04-23 00:32:35
Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artışı sinyali

Lagarde, ABD'nin CNBC kanalında verdiği röportajda para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının dünyadaki tüm ekonomiler üzerinde etkisi olduğunu belirten Lagarde, coğrafi yakınlık nedeniyle bunun Avrupa'da biraz daha fazla olduğunu kaydetti.

Lagarde, ticaret, emtialar ve güven olmak üzere üç alanda darbe aldıklarına işaret ederek, bunların büyümeyi düşüreceğini ve enflasyon üzerinde bir etkisinin olacağını aktardı.

Varlık alım programının yılın üçüncü çeyreğinin başlarında bitmesinin muhtemel olduğunu vurgulayan Lagarde, "Durum şu anda öngörüldüğü gibi devam ederse, yıl sonundan önce oranların artırılacağı yönünde güçlü bir olasılık var." dedi.

Lagarde, faiz artışının ne kadar ve kaç kez olacağının verilere bağlı olacağının altını çizdi.

ECB, geçen hafta yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmemiş ve varlık alımlarını üçüncü çeyrekte sona erdirme planını doğrulamıştı.

Avro Bölgesi'nde enflasyon geçen ay yüzde 7,4 ile ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin neredeyse dört katına ulaşmıştı. .

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