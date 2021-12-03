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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, gelecek yıl Avro Bölgesi'nde faiz artırımının çok muhtemel olmadığını söyledi.

34 Dakika Önce
2021-12-03 15:52:36
Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz açıklaması

Reuters haber ajansı tarafından düzenlenen bir etkinlikte soruları yanıtlayan Lagarde, Kovid-19'un ekonomiye etkisi, enflasyon ve Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lagarde, artan belirsizlik nedeniyle piyasaların yönlendirmeye ihtiyacı olduğu için ECB'nin, politika belirleme kararını ertelememesi gerektiğini belirtti.

ECB politikasının çok açık bir şekilde açıklanmasının önemini vurgulayan Lagarde, "Uzun vadeli taahhütlerde bulunmadan netlik kazandırmanın yolları var." dedi.

Avro Bölgesi'nde gelecek yıl faiz artırımının çok muhtemel olmadığını belirten Lagarde, koşulların oluşması halinde faiz artırımı konusunda ECB'nin tereddüt etmeyeceğini söyledi.

"Enflasyonun 2022'de düşeceğini öngörüyoruz ve bundan eminim"

Enflasyon konusunda değerlendirmelerde bulunan Lagarde, "Kambur gibi görünen bir enflasyon profili görüyorum. Kambur er ya da geç azalacak. Enflasyonun 2022'de düşeceğini öngörüyoruz ve bundan eminim." ifadelerini kullandı.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde yüksek enflasyona neden olan enerji fiyatlarının da 2022 sonuna kadar ciddi şekilde düşeceğine inanmak için nedenleri olduğunu söyledi.

Öte yandan, ECB, Kovid-19 salgını nedeniyle ucuz parayla ekonomiyi desteklemek için 2020'de 1,85 trilyon avroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) başlatmıştı. Banka'nın PEPP kapsamında varlık alımlarının 2022'nin mart ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, PEPP'in sona ermesinden sonra ECB'nin ekonomik teşviklerinin aniden durmayacağını tahmin ediyor.

ECB Yönetim Konseyi, 16 Aralık'taki toplantısında tahvil alım programlarının geleceğine ilişkin karar verecek. Aynı toplantıda, ECB'nin PEPP boşluğunu doldurmak için diğer araçları yeniden ayarlaması da bekleniyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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