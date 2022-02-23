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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Avrupa'da enflasyon rekor kırdı

Avrupa'da enflasyon rekor kırdı

Avro Bölgesi'nde, ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon, Belçika'da yüzde 8,5, Almanya'da yüzde 5,1, Estonya'da yüzde 11, Litvanya'da yüzde 12,3 seviyesine çıktı.

33 Dakika Önce
2022-02-23 13:59:21
Avrupa'da enflasyon rekor kırdı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de aralık ayında yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,6'ya çıktı.

Avro Bölgesi'nde de aralıkta yüzde 5 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,1 olarak belirlendi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

Enflasyon, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayında da son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2,8 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 0,98 ile hizmetler, yüzde 0,77 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,56 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, ocak ayında Almanya'da yüzde 5,1, Fransa'da yüzde 3,3, İspanya'da yüzde 6,2, İtalya'da yüzde 5,1, Hollanda'da yüzde 7,6, Belçika'da yüzde 8,5, Polonya'da yüzde 8,7, Çekya'da yüzde 8,8, Estonya'da yüzde 11, Litvanya'da yüzde 12,3 seviyesinde belirlendi.

Söz konusu enflasyon oranı 2021 yılının ocak ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,7, İspanya'da yüzde 0,4, Belçika'da yüzde 0,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,9, AB'de yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor. .

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