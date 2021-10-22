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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Avrupa'da en çok elektrikli/hibrit otomobiller satılıyor

Avrupa'da en çok elektrikli/hibrit otomobiller satılıyor

AB ülkelerinde üçüncü çeyrekte elektrikli otomobil satışları yüzde 56,7 artarak 212 bin 582, fişli hibrit yüzde 42,6 yükselerek 197 bin 300, hibrit satışları yüzde 31,5 artışla 449 bin 506'ya ulaştı.

2 Saat Önce
2021-10-22 18:46:21
Avrupa'da en çok elektrikli/hibrit otomobiller satılıyor

Avrupa Birliği'nde (AB), bu yılın üçüncü çeyreğinde elektrikli ve çeşitli hibrit otomobillerin toplam pazardaki payları yüzde 39,6'ya ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2021 yılı üçüncü çeyrekte yakıt türlerine göre yeni otomobil satış verilerini yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde AB ülkelerinde satılan otomobillerin yüzde 39,5'i benzin, yüzde 20,7'si hibrit, yüzde 17,6'sı dizel, yüzde 9,8'i tamamen elektrik (BEV), yüzde 9,1'i fişli hibrit (PHEV), yüzde 2,9'u diğer ve yüzde 0,4'ü doğal gazlı oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre, elektrikli otomobil satışları yüzde 56,7 artarak 212 bin 582, fişli hibrit yüzde 42,6 yükselerek 197 bin 300, hibrit satışları yüzde 31,5 artışla 449 bin 506, diğer alternatif yakıtlı araç satışları yüzde 28,1 yükselişle 62 bin 574 adete ulaştı.

Doğalgazlı otomobil satışları yüzde 48,8 gerileyerek 8 bin 311, benzinli otomobil satışları yüzde 35,1 azalarak 855 bin 476 ve dizel yüzde 50,5 düşerek 381 bin 473'e indi.

Böylece söz konusu dönemde, elektrikli, fişli hibrit ve hibrit otomobillerin satışlarının toplamı 859 bin 388'e ulaştı. Elektrikli ve çeşitli hibrit otomobillerin toplam pazardaki payları yüzde 39,6'ya çıkarak diğer yakıt türlerini geride bıraktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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