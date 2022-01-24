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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna gerilimiyle yeniden yükseldi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna gerilimiyle yeniden yükseldi

Rusya-Ukrayna hattındaki gerilim enerji kriziyle ilgili endişeleri yeniden artırırken, doğal gaz fiyatları Avrupa vadeli işlem piyasasında yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi.

2 Saat Önce
2022-01-24 17:29:40
Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna gerilimiyle yeniden yükseldi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören şubat vadeli kontratların fiyatı yüzde 19,36 arttı.

Şubat vadeli doğal gaz kontratlarının megavatsaat başına fiyatı gün içinde 94,50 avro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye saatiyle 16.35'te 94,27 avro seviyesinde seyretti. Böylece, söz konusu kontratlar 21 Ocak Cuma gününe göre yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

Avrupa'da son günlerde ılımlı kış havasının tüketimi azalttığını belirten analistler, LNG ithalatının da yüksek kaldığını ifade ediyor. Bunun yanında analistler, Doğu Avrupa'da yükselen yeni bir savaş endişesiyle birlikte gaz fiyatlarının da yükselebileceğine işaret etti.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 50'sini Rusya karşılarken geriye kalan kısmı Norveç ve Cezayir'den geliyor.

Kovid-19 salgınının ardından küresel ekonominin hızla toparlanması ve gaz depolama tesislerinde doluluk seviyelerinin gerilemesi Avrupa için büyük bir sorun teşkil etmeye devam ediyor. AA .

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