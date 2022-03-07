Avrupa'da ambargo endişesi! Doğal gaz fiyatlarında yüzde 25 artış

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının etkisiyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları 242 euroya çıkarak rekor tazeledi.

ABD'nin Rus petrolüne ambargo uygulanmasına yönelik hazırlıkları enerji piyasasına vurulan son darbe oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı tedarik endişeleri dolayısıyla bir süredir yükselmekte olan Avrupa doğalgaz fiyatları ambargo planlarına ilişkin haber akışının etkisiyle Hollanda TTF 1 ay vadeli doğalgaz fiyatları yüzde 25 yükselişle megavatsaat başına 242 euroya tırmandı.

Avrupa tükettiği gazın neredeyse üçte birini Rusya'dan ithal ediyor ve ithal edilen gazın önemli bir kısmı da Ukrayna üzerinden aktarılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden yönetimi ile müttefiklerinin Rus petrolüne yönelik ambargoları değerlendirdiğini açıklarken, son dönemde savaşın etkisiyle yükselişi ivme kazanan enerji fiyatlarına yönelik endişeler arttı.

Pazar günü CNN'e konuşan Blinken, “Şu anda, Rus petrolünün ithalatını, küresel piyasalarda uygun miktarda petrol arzının bulunduğu temin edilerek, yasaklamanın yolu konusuna koordineli bir şekilde bakmaları için Avrupalı ​​ortaklarımız ve müttefiklerimizle konuşuyoruz” dedi.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, Biden yönetimi Rus petrolünü yasaklama kararını Avrupa'nın katılımı olmadan alabilir. .