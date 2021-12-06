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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Avro banknotları değişecek

Avro banknotları değişecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık 20 yıldır tedavülde olan avro banknotlarını yeniden tasarlamayı planladığını bildirdi.

12 Dakika Önce
2021-12-06 16:00:16
Avro banknotları değişecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık 20 yıldır tedavülde olan avro banknotlarını yeniden tasarlamayı planladığını bildirdi.

ECB'den yapılan açıklamada, avro banknotları için yakında yeniden tasarım sürecini başlatılacağı ve 2024 yılına kadar yeni tasarımların seçileceği belirtildi.

Avro banknotları yeniden tasarım sürecini Avro bölgesindeki insanlardan gelecekteki banknotlar için olası temalar hakkında görüş toplamakla görevli odak gruplarının oluşturulmasıyla başlanacağının aktarıldığı açıklamada, daha sonra her Avro Bölgesi ülkesinden bir uzmana sahip danışma grubunun, ECB'nin Yönetim Konseyi'ne yeni temalardan oluşan bir kısa liste sunacağı kaydedildi.

20 yıl sonra yeni Avro

ECB'nin Yönetim Konseyi'nin, yeni banknotlar basılmadan önce nihai kararı vereceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ECB Başkanı Christine Lagarde, “20 yıl sonra, her yaştan ve her kökenden Avrupalılar için daha çekici hale getirmek için avro banknotlarımızın görünümünü gözden geçirmenin zamanı geldi.” ifadesini kullandı.

Fransa ve Almanya'nın önderliğinde, 11 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tek bara birimi avroya geçişinin kaydi olarak yürürlüğe girmesine Ocak 1999'da karar verilmiş ve bu tarihten iki yıl sonra bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Avroyu, 27 AB üyesi arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere 19'u kullanıyor.

Avro Bölgesi olarak adlandırılan bu 19 ülkenin para politikası, ECB ve üye ülkelerin merkez bankalarından oluşan Avro Sistemi tarafından yürütülüyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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