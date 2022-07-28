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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Asya'nın en zengin kadını servetinin çoğunu kaybetti

Asya'nın en zengin kadını servetinin çoğunu kaybetti

Çin'in emlak sektörünü içine alan kriz kötüleşmeye devam ederken, Asya'nın en zengin kadını geçen yıl servetinin yarısından fazlasını kaybetti.

4 Saat Önce
2022-07-28 10:03:35
Asya'nın en zengin kadını servetinin çoğunu kaybetti

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Çin'in en büyük emlak geliştiricisi Country Garden'ın çoğunluk hissedarı olan Yang Huiyan'ın geliri, yüzde 52'den fazla düşüşle 23,7 milyar dolardan 11,3 milyar dolara geriledi.

Yang'ın serveti, Guangdong merkezli Country Garden'ın Hong Kong'da listelenen hisselerinin şirketin yeni hisse satacağını açıklamasının ardından yüzde 15 düştüğünde ağır darbe aldı.

Babası Country Garden kurucusu Yang Guoqiang, hisselerini 2005 yılında Yang Huiyan'a devretti. Geliştiricinin Hong Kong'daki ilk halka arzından iki yıl sonra Yang, Asya'nın en zengin kadını oldu. AA .

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