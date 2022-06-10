Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı. Avrupa borsaları ise, güne düşüşle başladı.

Yatırımcıların enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerini şekillendiren her türlü veri ve gelişmeye duyarlılığı sürerken, bugün açıklanacak ABD'nin mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi küresel çapta risk iştahı azaldı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yıllık yüzde 2,1'le beklentiler paralelinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) daha agresif faiz artırımlarına gidebileceği endişeleri Asya borsalarını baskılarken, beklentiler paralelinde açıklanan Çin'de enflasyon verilerinin ülke merkez bankasına genişleme alanı sunduğu şeklinde yorumlanması ile Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.284 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 azalarak 2.596 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 düşüşle 27.824 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 133,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 azalışla 54.477 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 21.849 puanda seyrediyor.

Avrupa borsaları ise düşüşle açıldı

Avrupa borsaları ise, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 azalışla 430,9 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,73 değer kaybıyla 14.095 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 7.435 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 6.320 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kaybıyla 23.530 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,89 azalışla 8.633 puanda bulunuyor.

Dün, günü yüzde 0,9 değer kaybıyla 1,0620'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0630 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün açıklanacak ABD'nin mayıs ayı enflasyon verileri öncesi tahvil piyasalarındaki hareketliliğin devam ettiğini, yükselen enflasyon ve merkez bankalarının para politikası sıkılaşmasına ilişkin endişelerle pay piyasalarında risk iştahının azaldığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, temmuz ve eylülde faiz artırımı sinyali verdi. Varlık alımlarının temmuzda biteceğini duyuran banka, enflasyon beklentilerini de yukarı yönlü güncelledi.

Karar sonra basın açıklaması yapan ECB Başkanı Christine Lagarde, temmuzda 25 baz puanlık faiz artırımının planlandığını, söz konusu artırımlara eylülde enflasyon tahminlerine göre devam edeceklerini belirterek, "Eylül tahminleri 2024 enflasyonunu yüzde 2,1 veya daha yüksek gösteriyorsa faiz artışı 25 baz puanın üzerinde olabilir." ifadelerini kullandı.

Bugün de Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, ABD'nin mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.