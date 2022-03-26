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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Arjantin, IMF'ye teslim oldu!

Arjantin, IMF'ye teslim oldu!

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Arjantin'le 45 milyar dolarlık yeni anlaşmaya onay verdiği bildirildi. Bir yıldan uzun süren müzakereler sonunda varılan anlaşma, Güney Amerika ülkesinin IMF ile yaptığı 22'inci anlaşma programı oldu.

3 Saat Önce
2022-03-26 10:17:22
Arjantin, IMF'ye teslim oldu!

Arjantin'in IMF ile yaptığı yeni anlaşma, 2018 yılından kalan 57 milyar dolarlık anlaşmanın yerini alacak. Arjantin'in IMF'ye hala 40 milyar dolar borcu bulunuyor.

Anlaşmadaki temel talepler mali açığın azaltılmasını, faiz oranlarının yükseltilmesini ve enerji sübvansiyonlarının kesilmesini içeriyor ancak çalışma ya da emeklilik reformu çağrısında bulunmuyor.

Arjantin Kongresi anlaşma için 17 Mart'ta onay vermiş, oylamanın ardından Ekonomi Bakanı Martn Guzman "Şimdi bir sonraki adım IMF kurulunun onayında. Çok taraflı desteği dört gözle bekliyoruz. Bu Arjantin'e, Latin Amerika'ya ve dünyaya daha fazla istikrar getirecek" açıklamasında bulunmuştu.

Anlaşma , iktidarda bulunan merkez-sol koalisyon hükümeti içindeki siyasi çatlakları büyüttü. Yeni programın koşullarının yüzde 50'nin üzerindeki enflasyonla mücadele eden ülkede halkı daha da zora sokmasından endişe ediliyor.

'Programın hedefleri zor'

Programın hedeflerinin de zor olduğuna dikkat çekiliyor. Amerikan yatırım bankası ve mali hizmetler şirketi JPMorgan, bu hafta ülkenin 2022 yılı birincil mali açık tahminini gayrısafi milli hasılanın yüzde 2,8'i şeklinde değiştirdi. Bu oran yüzde 2,5 olan program hedefinin üzerinde.

Uzmanlar ayrıca programın ülkenin büyük ihtiyaç duyduğu pozitif güven şokunu tetiklemesi, özel yatırımı artırması ve uluslararası sermaye pazarlarına erişimi sağlaması ihtimalinin yüksek olmadığı görüşünde.

Kaynak: Euronews Türkçe
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