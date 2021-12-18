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Araştırmaya göre 'Y Nesli' kripto paralara daha fazla ilgi duyuyor
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Araştırmaya göre 'Y Nesli' kripto paralara daha fazla ilgi duyuyor

Araştırmaya göre 'Y Nesli' kripto paralara daha fazla ilgi duyuyor

CNBC tarafından Spectrem Group şirketine yaptırılan bir araştırmaya göre, 'Y nesli' kripto para yatırımlarına çok daha fazla ilgi duyuyor.

42 Dakika Önce
2021-12-18 10:50:51
Araştırmaya göre 'Y Nesli' kripto paralara daha fazla ilgi duyuyor

CNBC kanalı tarafından Spectrem Group şirketine yaptırılan araştırmada 1 milyon dolarlık yatırıma veya yatırım yapma fırsatına sahip kişilerin görüşlerine danışıldı. Buna göre de Y kuşağı milyonerlerinin %83'lük kısmı hali hazırda kripto para yatırımına sahip.

Y Kuşağının Kripto Paralara İlgisi

CNBC'nin anketine göre Y kuşağı milyonerlerinden %53'lük kesim yatırımlarının hemen hemen yarısını kripto parada tutmakta. Buna ek olarak yatırımcıların üçte birlik kısmı yatırımlarını %75 oranla Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi başlıca kripto paralarda tuttuğu da belirtildi. Anketi CNBC ile yürüten Spectrem Group Başkanı George Walper ise durumla ilgili “Bu, farklı kuşaklardaki zenginler arasında büyük bir fark olduğunu göstermektedir.” sözlerini sarf etmiş durumda.

Araştırmanın devam eden kısmında ise yatırımcıların 2022 için planları yer alıyor. Buna göre yatırımcıların en az yarısı önümüzdeki yıl da kripto para almaya devam etmeyi planlamakta. Yatırımcılardan %39'luk kısmı ise elindeki varlıkları sabit tutacağını belirtiyor.

Kaynak: haberkoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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