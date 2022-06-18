Apple, yüzde 25 değer kaybetti

2022 teknoloji dünyası için hiç de iyi şeyler getirmedi. Amerika’daki ekonomik durgunluk olunca, neredeyse tüm teknoloji şirketleri değer kaybetti. 2022’nin başından beri yaşanan bu düşüş, doğal olarak en çok da tepedeki şirketleri vurdu. Haliyle Amerikalı teknoloji devi Apple da bundan nasibini aldı.

Oysa 2022 Apple için çok iyi başlamıştı. 3 Ocak 2022'de şirketin hisse değeri 182.90 dolara ulaştı ve böylece Apple toplam 3 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olarak tarihe geçti.

Ancak bu tarihi başarıdan kısa süre sonra teknoloji dünyasında duraklama dönemine girilmesiyle birlikte Amerikalı teknoloji devinin hisseler de değer kaybetmeye başladı.

Bugün geldiğimiz noktada şirket, son üç ayda yüzde 25 değer kaybederek 3 trilyon doların çok altına düşmüş durumda.

İşin ilginci aslında iPhone, iPad ve Mac satışlarında pek bir azalma olmaması. Şirketin donanım tarafındaki ürünleri 2022'nin ilk çeyreğinde satış rakamlarıyla oldukça iyi bir performans ortaya koydu. Ancak bu rakamlar şirketin yaklaşık 800 milyar dolar değer kaybetmesine engel olmadı.

Bu kayda değer düşüşün başlıca sebebinin FED'in faiz oranlarını arttırma eğilimi olduğu söyleniyor.

Amerika genelinde bir ekonomik resesyon beklendiği için Amerikalı şirketlere olan güven azalmış durumda.

Bu durum Amerikalı teknoloji devine olan güveni de azaltıyor. Haliyle yatırımcılar da farklı şirketlere yöneliyor. Yani bu durumu düzeltmek Apple'ın elinde değil.

Şirket iPhone, iPad ve Mac satışlarında pazar beklentilerini karşılasa dahi hisseleri değer kaybetmeye devam edebilir. Kaldı ki ABD'de beklendiği gibi bir resesyon yaşanırsa bu durum iPhone ve iPad satışlarını da kötü etkileyecektir. .