Apple’ın teknik dehasından önemli Bitcoin açıklamaları

Apple’ın arkasındaki teknik deha Steve Wozniak, Yahoo Finance’de kripto para birimlerini değerlendirdi. Wozniak, 'Bitcoin bir şirket tarafından yönetilmiyor. Sadece matematiksel olarak saf. Ve doğaya her zaman insanlardan daha çok inanırım' dedi.

Apple'ın arkasındaki teknik deha Steve Wozniak, kripto hakkında soru sorsalar da, ünlü isim Bitcoin hakkında yorumlar yapmayı tercih etti. Wozniak konuyla ilgili olarak “Kripto'nun çok fazla vaadi var” sözlerini kullandı. Ayrıca popüler isim Blockchain'in seçimleri bile değiştirme potansiyeli olduğunu dile getirdi. Bunun nedeni ise Blockchain'in değiştirilemeyen çok güvenilir bir biçime sahip olmasıdır.

Ardından Wozniak herkesin kafasındaki asıl konuya geçti: Enflasyon. Bu noktada ise “ABD dolarına bakın, hükümet yeni dolarlar yaratabilir, borç alabilir ve borç verebilir. Bitcoin matematiktir, matematiksel saflıktır. Asla başka bir Bitcoin yaratılamaz.” sözlerini kullandı.

Ayrıca Wozniak Bitcoin'in bir emtia olup olmadığı konusuna da değindi:

Bitcoin'in bildiğimiz bir yaratıcısı bile yok. Bitcoin bir şirket tarafından yönetilmiyor. Sadece matematiksel olarak saf. Ve doğaya her zaman insanlardan daha çok inanırım.

Brian Sozzi Wozniak'a kripto para birimlerinin insanların ödeme yapma şeklini değiştirme olasılığını sorduğunda, Wozniak “başka yöntemler de var” diyor ve bunları Apple Pay, PayPal ve diğer tüm hizmetlerle karşılaştırıyor. Tek farkın “kriptonun biraz anonimliği” olduğunu düşünüyor. Ancak popüler isim sonrasında, “Ve bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bence hayatta yaptığın her şeyde ayağa kalkıp şöyle demeye istekli olmalısın: Bu işlemi yapan benim. Kriptonun izini sürmek zor. Mümkün ama.” sözlerini kullanıyor.

Kaynak: bitcoinhaber.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.