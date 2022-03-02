Apple'ın Rusya'da satışları durdu

Apple, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu.

Teknoloji şirketi Apple internet sitesine girildiğinde, Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Şirket ayrıca ülkeye tüm ihracatı durdurduğunu ve Apple Pay ve diğer hizmetlerin kullanımını sınırladığını söyledi.

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle, ülkeye yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.

Reuters-TRT .