Apple'dan dünyada bir ilk! 3 trilyon dolar...
ABD merkezli dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu.
2022-01-04 12:28:26
Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple yine bir ilke imza attı.
ABD merkezli teknoloji devi, Hisse fiyatının 182.86 doları geçmesi ile dünyada 3 trilyon Dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu.
Apple'ın 2 trilyon dolarlık piyasa değerinden 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ise iki yıldan kısa sürdü.
Apple'ın 1 trilyon dolarlık piyasa değerinden 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması da yaklaşık 2 yıl sürmüştü.
Apple ardından 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması beklenen şirket ise, ABD merkezli bir diğer teknoloji şirketi olan Microsoft'un olması bekleniyor.
Microsoft, geçtiğimiz sene haziran ayında 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aşmıştı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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