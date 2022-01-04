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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Apple'dan dünyada bir ilk! 3 trilyon dolar...

Apple'dan dünyada bir ilk! 3 trilyon dolar...

ABD merkezli dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu.

2 Saat Önce
2022-01-04 12:28:26
Apple'dan dünyada bir ilk! 3 trilyon dolar...

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple yine bir ilke imza attı.

ABD merkezli teknoloji devi, Hisse fiyatının 182.86 doları geçmesi ile dünyada 3 trilyon Dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu.

Apple'ın 2 trilyon dolarlık piyasa değerinden 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ise iki yıldan kısa sürdü.

Apple'ın 1 trilyon dolarlık piyasa değerinden 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması da yaklaşık 2 yıl sürmüştü.

Apple ardından 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması beklenen şirket ise, ABD merkezli bir diğer teknoloji şirketi olan Microsoft'un olması bekleniyor.

Microsoft, geçtiğimiz sene haziran ayında 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aşmıştı.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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