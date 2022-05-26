Apple'dan çalışanlarına zam kararı

Apple, çalışanlarının maaşlarına yüzde 10 zam yapma kararı aldı. Şirketin yapılan zamla asgari ücreti 22 dolara çıkaracağı belirtildi.

Sendikalaşma mücadelesi veren Apple çalışanlarının ardından şirket zam yapma kararı aldı. Apple, çalışanlarına yüzde 10 zam yapmaya hazırlanıyor. Zamla birlikte saatlik asgari ücretin 22 dolar seviyesine çıkartılacağı öğrenildi.

Bloomberg'in haberine göre, şirket çalışanlarına gönderdiği bildirimde yıllık performans bazlı ücret artışı programının da hızlandırılacağını açıkladı.

Nisan ayının sonlarında Atlanta'da bir Apple mağazasında çalışan 107 işçi sendikalaşma çalışmaları için adım atmıştı.

ALDIKLARI ÜCRET YAŞAM ŞARTLARININ ALTINA DÜŞMÜŞTÜ

Apple mağazasında sendikalaşma mücadelesi veren işçiler, aldıkları ücretin Atlanta'daki yaşam şartlarının altına düştüğünü, 20 dolar olan başlangıç ücretini 28 dolara çıkarmayı ve enflasyonu dengelemek için daha fazla zam ve kâr paylaşımı istediklerini dile getirmişti.

AMAZON ÇALIŞANLARI SENDİKALAŞMA MÜCADELESİNİ KAZANMIŞTI

New York'un Staten Island ilçesinde bulunan Amazon'a ait depo çalışanları, 1 Nisan'da internet satış mağazasına karşı ülkedeki ilk sendikalaşma mücadelesini kazanmış, bu başarı Amazon'un diğer eyaletlerdeki depo çalışanları ve Apple işçileri için de örnek teşkil etmişti.