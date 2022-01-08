Apple CEO’su gelirini 6 kat artırarak 98,7 milyon dolar kazandı

Apple CEO'su Tim Cook'un 2021'de elde ettiği gelir, 98 milyon doları buldu. Cook, 2020 yılında 14,7 milyon dolar, 2019 yılındaysa 11,5 milyon dolar gelir elde etmişti.

Geçtiğimiz günlerde 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak yeni bir rekor kıran ABD'li teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, 2021 mali yılında toplamda 98,7 milyon dolar kazandı.

Görevde kaldığı süre boyunca Apple'a yeni ürünler katan ve marka değerini artıran Tim Cook, geçtiğimiz yıl gelirine gelir kattı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na rapor sunan Apple'a göre Tim Cook, 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık 6,6 kat daha fazla gelir elde etti.

98 MİLYON DOLAR KAZANDI

Cook, tıpkı 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi 2021 yılında 3 milyon dolar yıllık ücret aldı. Ancak ödüller ve bonuslarla birlikte bu rakam 2021'de 98 milyon 734 bin dolara kadar yükseldi.

Cook, 2020 yılında 14,7 milyon dolar, 2019 yılındaysa 11,5 milyon dolar gelir elde etmişti.

Tim Cook'un 2021 gelirinin büyük bir kısmını hisse senedi ödülleri oluşturdu. Apple CEO'su, geçen yıl 82 milyon 347 bin 835 milyon dolar değerinde hisse senedi ödülü aldı.

Yapılan hesaplamalara göre, Apple çalışanlarının ortalama yıllık maaşının 68 bin dolar olduğu göz önüne alındığında Cook, 2021'de bir Apple çalışanının 1400 katından fazla kazanmış oldu.

Apple'ın geliri 2021'de yüzde 33'den fazla artarak 365 milyar dolara yükselmişti.

Şirketin piyasa pahası ise 3 Ocak 2022 tarihinde 3 trilyon dolara ulaşmıştı. Böylece, Apple “Borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan birinci şirket” unvanını almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.