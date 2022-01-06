Apple, bu defa da borsaları altı üst etti

Apple’dan yeni bir rekor daha geldi! Apple için her zaman dünyanın en önemli teknoloji markalarından biri yakıştırması yapılır. Ancak firmanın bugün ulaştığı nokta, bu unvanı ne kadar da çok hak ettiğinin bir göstergesi niteliğinde.

Amerikan borsalarında işlem göre Apple hissesi, bugün itibariyle 182 dolar seviyesini aştı.

Şirket hisselerinin bu değeri görmesi de, Amerikalı teknoloji devine “tarihte 3 trilyon dolar değerini aşan ilk şirket” unvanını kazandırmış oldu.

Daha önce de bir trilyon dolar ve iki trilyon dolar sınırlarında benzer bir başarıya imza atan Apple'ın bir kilometre taşını daha en önde geçmesi kimseyi şaşırtmasa gerek. Ancak yine de Apple'ın son zamanlardaki başarısının ardında neyin yattığını merak edenlere hemen söyleyelim: ARM tabanlı Apple Silicon yongaları.

Çip dünyasına yaptığı bu yatırımlarla bir anda sektördeki konumunu üst sıralara taşıyan Apple, söz konusu girişimleriyle Intel ve AMD'ye bile örnek olmuş ve çip piyasasına yeni bir soluk getirmişti.

Şirketin gelecek planlarına göz attığımız zamansa, yine bir hayli ilginç birçok planının olduğunu görüyoruz. Apple'ın halihazırda üzerinde çalıştığı en önemli teknolojilerin başında arttırılmış gerçeklik teknolojisi geliyor.

Her ne kadar bugüne kadar bu konuyla alakalı Apple ser verip sır vermese de, yine de Amerikalı teknoloji şirketine yakın kaynaklar Apple'ın bu konuda bir hayli yol aldığını ve ilk resmi açıklamaların oldukça yakın bir zamanda gelebileceğini söylüyor.

Kaynak: tele1.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.