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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Anket: İngiliz halkının yüzde 87'si hayat pahallılığından şikâyetçi

Anket: İngiliz halkının yüzde 87'si hayat pahallılığından şikâyetçi

İngiltere’de yapılan bir ankette halkın yüzde 87’sinin hayat pahalılığındaki artışı hissettiği, yüzde 43’ünün ise enerji faturalarını ödemekte zorlandığı ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2022-04-25 15:10:53
Anket: İngiliz halkının yüzde 87'si hayat pahallılığından şikâyetçi

İngiltere'de hayat pahalılığı etkisini artırıyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, (ONS), “İngiltere'de artan yaşam maliyetini bireyler üzerindeki etkisi” başlıklı geçen yılın kasım, bu yılın mart ayları arasındaki dönemi kapsayan ve 3 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ankete katılanların yüzde 87'sinin mart ayında hayat pahalılığının artış kaydettiğini düşündüğü, bu oranın geçen yıl kasım ayında ise yüzde 62 seviyesinde olduğu bildirildi.

Ankete katılanların yüzde 43'ünün mart ayı itibarıyla, enerji faturalarını ödemekte zorlandığı belirtilen açıklamada, yüzde 30'luk kesimin ise konut kredisi ödemelerini yapmakta veya ev kiralarını ödemekte zorlandığını belirttiği bildirildi.

Açıklamada, ankete katılanların yüzde 43'ünün gelecek 12 ay içerisinde tasarruf yapamayacak durumda olduklarını vurguladığı kaydedildi.

- Ülkede enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 7 artış kaydeden enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda.

Uzmanlara göre ülkede enerji faturalarındaki üst limitin 1 Nisan'da artırılması nedeniyle önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da artması bekleniyor.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem tarafından 6 aylık aralıklarla yapılan değerlendirmenin sonucunda, enerji şirketlerinin tüketicilerin faturalarına yansıtabileceği üst fiyat limitinin yıllık toplam 1.277 sterlinden yüzde 54'lük artışla 1.971 sterline yükseltilmesi yönünde verdiği karar, 1 Nisan itibarıyla uygulamaya girmişti.

Böylece, ülke çapında 18 milyon hane halkının faturalarına dün itibarıyla yıllık toplam 694 sterlin eklenmiş oldu.

Ülkede enerji analistleri, artan enerji maliyetlerinin yansıtılmasıyla tüketicilerin yıllık faturalarında uygulanabilecek üst limitin, bu yılın ekim ayında bir kez daha artırılarak yıllık toplam 2 bin 600 sterline kadar yükseltilebileceğini bildiriyor.

Ülkede, ortalama bir maliyetle değerlendirmesi yapılan konutlarda kiracıların her ay ödeme zorunda olduğu belediye vergilerinde ise ülkenin farklı bölgelerine en az yüzde 2,4 ile 3,7 arasında artış yapıldı. .

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