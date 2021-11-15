Anket: En çok hangi yaş grubu kripto paraları tercih ediyor?

Uluslararası finansal danışmanlık firması deVere Group tarafından yapılan anketin sonunda, Y kuşağının %36’sının ve Z Kuşağının %51’inin maaşlarının yarısını fiyat yerine dijital varlıkları satın almaktan memnun olduğu sonucuna ulaşıldı.

Uluslararası finansal danışmanlık firması deVere Group kuşakların kripto paralara olan ilgisini araştırmak amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Birçok kişi 40 yaş altı kişiler arasında kripto paraların yaygın olduğu düşünülse de anket sonucunda dikkat çekici veriler elde edildi. Yürütülen anketin sonunda, Y kuşağının %36'sının ve Z Kuşağının %51'inin maaşlarının yarısını fiyat yerine dijital varlıkları satın almaktan memnun olduğu sonucuna ulaşıldı.

Kripto piyasası genel olarak teknolojik bir devrim olarak görülüyor. Bu yeniliği ise elde edilen sonuçlara göre 40 yaşından küçük kişiler daha fazla benimsemiş gibi görünüyor. Bununla birlikte, yakın tarihli bir deVere Group araştırması, 1980 ile 1996 arasında doğanların üçte birinden fazlasının ve 1997-2012 arasında doğanların %51'inin maaşlarının yarı ile Bitcoin ve diğer kriptoları almak istemesi şaşırtıcı değil.

Şirketin CEO'su ve Kurucusu Nigel Green, elde edilen sonuçların genç nesilin teknolojiyle yetişmesinin önemli bir neden olduğunu açıkladı.

Hayatları boyunca yeniliklerde yaşanan “muazzam dalgalanmadan” etkilenenler, “dijital paraların muazzam potansiyelini” anlayanlardır.

Z kuşağı olarak anılan 1995 yılı sonrası doğan neslin, parasal kurumların ve hükümetlerin kontrol altında olduğu geleneksel sistemden ziyade merkezi olmayan sistemleri tercih ettiğini sözlerine ekledi. Nigel Green, kripto paraların kaçınılmaz geleceği olduklarına inanıyor.

Y kuşağı konusunda ise başka bir araştırmaya göre, bu tür milyonerlerin %47'si servetlerinin en az 1/4'ünü dijital paralara yatırmayı tercih etti. Y kuşağının %30'u varlıklarının yarısını piyasaya tahsis etmiştir.

Kuşakların, kripto paraları tercih etme oranı ve farklılığı

Eylül ayının sonundan yürütülen başka bir anket ise Bitcoin ve alternatif paralara meyilli olduğu araştırıldı. Sonuçlara göre, Y kuşağı yatırımcılarının %12'si varlıklarının bir kısmını varlık sınıfına dağıttıklarını yanıtladıkları için lider konumda yer alıyor. Xennials yani 1977 ile 1983 yılları arasında doğan kişilerin %9,2'sini oluşturduğu sonucuna ulaşıldı. X kuşağının dijital varlık satın alma oranı ise %6,3 olarak belirlendi.

Ankette, Y kuşağının %76'sı yatırımlarından kâr edip etmedikleri sorusuna “evet” cevabını verdi. İlginç bir şekilde, Xennials (40 yaş civarında olanlar) bu istatistikte %80,5 ile en fazla kâr elde ettiğini söyleyen grup oldu. Bu üç kuşağın en yaşlısı olan X kuşağı, %71,5 ile sıralamanın en altında yer alıyor.

Tüm yaş gruplarının yaklaşık %60'ı, Bitcoin'i bir yatırım aracı olarak görüyor. Bu nesillerin en fazla tercih ettiği ikinci kripto para ise Ethereum olarak belirlendi. bitcoin'i en çok tercih edilen kripto para birimi yatırım varlığı olarak görmektedir. Bununla birlikte, Bitcoin Cash ve Dogecoin'e gitme eğiliminde olan Xennials kuşağı için dördüncü seçenek.

Kaynak: kriptohaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.