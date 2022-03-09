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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Amazon’dan Rusya ve Belarus kararı

Amazon’dan Rusya ve Belarus kararı

Amerikalı e-ticaret sitesi Amazon, Rusya ve Belarus'taki müşterilerin yeni hesap açmalarına izin vermiyor.

37 Dakika Önce
2022-03-09 01:03:17
Amazon’dan Rusya ve Belarus kararı

Şirketten yapılan açıklamada, Amazon Web Hizmetlerinin Rusya ve Belarus'ta bulunan yeni müşterileri kabul etmediği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan veya sonlandıran küresel şirketlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Son olarak McDonald's Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyururken, Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı. AA .

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