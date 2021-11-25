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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Altının kaderini belirleyecek 'teknik kavşak'

Altının kaderini belirleyecek 'teknik kavşak'

Altının 50,100 ve 200 günlük hareketli ortalaması perşembe günü neredeyse birleşerek altın fiyatlarının gidişatı için kritik bir sınırda bulunuyor. Analistler bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde değerli metalde görünümün daha da kötüleşebileceğini düşünüyor.

2 Saat Önce
2021-11-25 08:44:36
Altının kaderini belirleyecek 'teknik kavşak'

Altın fiyatları, Fed tutanaklarının açılması ve ABD'deki ekonomik verilerin toparlanmaya işaret etmesiyle çarşamba günü çakıldıktan sonra perşembe günü kayıplarının bir kısmını telafi etti fakat kritik bir teknik sınırda bulunuyor. Gram altın ise Dolar/TL 'deki hızlı gerilemeyle 700 TL'nin altına indi.

Altın 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamasının birbirine giderek yaklaştığı bir bölgede tam sınırdaki seyrine devam ediyor. Analistler ise değerli metalin bu kesişim noktasında istikrar kazanmaya çalıştığını fakat bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda gidişatın daha da kötüleşebileceğini söylüyor.

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ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Fed'in de takip ettiği çekirdek PCE endeksi yıllık bazda yüzde 4.1 arttı. Kişisel gelirler bu dönemde yüzde 0.5, harcamalar ise yüzde 1'lik beklentiye karşılık yüzde 1.3 arttı. Harcamalar Eylül'de yüzde 0.6 artmıştı.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşına başvuranların sayısı 20 Kasım'da sona eren haftada 71 bin düşerek 199 bin oldu. Bu, 52 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

Fed tutanaklarında üyeler, ABD'deki enflasyon endişesi, faiz artırımı ve varlık alım azaltımı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tutanaklarda, büyüme risklerinin aşağı doğru yönelmeye devam ettiği ve ABD ekonomisinde 2022'de “sağlam” bir büyümenin beklendiği belirtildi.

Ons altın fiyatı

Ons altın, yeni haftaya da 1.850 doların altında görece yatay bir seyirle başladıktan sonra çarşamba günü ekonomik verilerin toparlanamya işaret etmesi ve varlık alımı azaltımının daha hızlı başalyabileceğine dair endişelerle çakılmıştı. Perşembe günü kayıplarının bir kısmını telafi eden güvenli liman, 1.792 dolar civarında işlem görüyor.

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Gram altın fiyatı

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki hızlı gerilemeye rağmen dolar/TL'nin 13 seviyesinin üzerini görmesiyle salı günü 777 TL ile rekor tazelemişti. Gram altın, çarşamba günü dolar/TL'deki yüksek seyrin devam etmesiyle 734 TL civarında bir seyir izledikten sonra perşembe günü dolar kurundaki hızlı gerileme ile 689 TL'ye kadar geriledi.

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Kaynak: bloomberght.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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