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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ''Altının kaderi 2022’de değişebilir''

''Altının kaderi 2022’de değişebilir''

BlackRock Inc., altının durgun geçen bir yılın ardından, 2022 yılında yükselebileceğini kaydetti.

2 Saat Önce
2021-12-16 12:40:40
''Altının kaderi 2022’de değişebilir''

New York merkezli Amerikan global yatırım yönetimi şirketi BlackRock'ın tematik ve sektör bazlı yatırım küresel müdürü Evy Hambro, sorulara e-posta yoluyla verdiği yanıtta, “Altın şu anda görece gözden düşmüş görünüyor. Ancak altına yönelik mevcut olumsuz yatırımcı beklentisi, gelecek yıl aşağı yönlü riskten ziyade daha fazla yukarı yönlü risk sunuyor” dedi.

Para bu yıl fiziki altın destekli Borsa fonlarından (ETF) çıkıyor. Dünyanın en büyük altın destekli ETF'si SPDR Gold Shares'den bu yıl şimdiye dek, yaklaşık 193 ton altına denk gelen 10 milyar doların üzerinde çıkış gerçekleşti. Bu 2013'ten bu yana en büyük çıkışı işaret ediyor.

Hambro, “Tarihsel olarak, altına ve altın hisse senetlerine yönelik bekleyişlerin çok negatif olduğu zamanlar sıklıkla alım fırsatları sağlar” dedi.

State Street Global Advisors'ın Asya Pasifik altın stratejisti Robin Tsui, altın fiyatlarında meydana gelen düşüşün, 2022 yılında artan küresel belirsizliklerden dolayı hedge arayan yatırımcıların ETF'lere yönelik ilgisinin yeniden artmasının yolunu açabileceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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