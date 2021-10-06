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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Altında tahvil faizi düştü

Altında tahvil faizi düştü

Altın fiyatları, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizinin Fed'in varlık alımı tartışmalarına başladığı 16 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye tırmanmasıyla düştü.

41 Dakika Önce
2021-10-06 09:05:21
Altında tahvil faizi düştü

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki kuvvetlenmeyle beraber salı günkü yükselişinden sonra yeniden geriledi. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle 500 TL civarında bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Fed'in varlık alımı azaltımına dair mesajlarıyla geçen hafta perşembe gününü 5 ayın en düşüğünde kapatan ons altın, yeni haftaya istihdam piyasası görünümünden destek bularak girmişti. Çarşamba günü tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki güçlenmeyle birlikte düşüş kaydeden ons altın, 1.752 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Ağustos ve Eylül ayının büyük kısmını dar bir fiyat aralığında geçiren gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL'deki yükselişle bu dar bantı yukarı yönlü kırmıştı. 500 TL civarında yatay bir seyir izleyen gram altın, Temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyelerde bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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