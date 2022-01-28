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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Altında son 2 ayın en kötü haftası

Altında son 2 ayın en kötü haftası

Altın, Fed'den gelen açıklamalar sonrasında sert bir düşüş kaydederek 1.800 doların altına gerilerken değerli metal hafta başından bu yana yüzde 2 düşüş kaydetti.

1 Saat Önce
2022-01-28 08:26:41
Altında son 2 ayın en kötü haftası

Altın fiyatları, Fed'in enflasyona karşı para politikası duruşunun sertleşmesi sonrasında Kasım ayı sonundan bu yana en kötü haftalık performansına doğru ilerliyor. Gram altın da Dolar/TL 'nin 13,50 üzerinde seyretmesine rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle geriledi.

Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Karar metninde faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilirken, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “Faizleri artırma ya da artırmama kararını Mart toplantısında vereceğiz. Faizi, Mart toplantısında artırma niyetindeyiz. Bunu yapmak için koşullar uygun, riskleri gözlemliyoruz” dedi.

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Ons altın fiyatı

Haftaya 1.835 dolar civarında başlayan ons altın, Fed'den gelen açıklamalar öncesinde 1.850 dolara kadar tırmandıktan sonra hızlı bir düşüş yaşadı. Analistler tarafından teknik destek olarak işaret edilen 1.800 doların altına inen değerli metal, haftayı yüzde 2 düşüşle 1.798 dolar seviyesinde kapatmaya doğru ilerliyor.

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Gram altın fiyatı

Gram altın haftaya 794 TL seviyesinde başladıktan sonra küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki yükselişle 805 TL'ye kadar tırmanmıştı. Dolar/TL'nin 13,62 seviyesinde seyretmesine rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip eden gram altın, haftayı 787 TL civarında kapatmaya doğru ilerliyor.

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Kaynak: Bloomberght .

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