Altın yatırımcılarının gözü Fed'in açıklamasında

ABD Merkez Bankası (Fed), dün açıkladığı varlık alımı azaltımı takviminden sonra şimdi gözler Fed'in faiz arıtırım sinyalinde olacak. Altın fiyatlarını baskı altına alabilecek bu karar, altının yeni kabusu konumunda...

Altın yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz arıtırım sinyalinde olacak. Altın fiyatlarını baskı altına alabilecek bu karar, altının yeni kabusu konumunda... Tera Yatırım Başekonomisti Erkan, altın fiyatları için yaptığı değerlendirmede “Değerli metallerde hareket olgusu için Fed aksiyonları çerçevesinde reel faizlerin hareketine dikkat etmek gerekecek” şeklinde belirtti.

Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları sonrası altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 548,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 12.53 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1.01 üzerinde 553,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 907 lira, Cumhuriyet altını da 3.700 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 1.776 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Fed'in, dün beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakması ve aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında bu ayın sonu itibarıyla 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmasının ardından küresel piyasalarda dolar talebinin arttığını, bunun da altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve OPEC toplantısından çıkacak sonuçların yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.815 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BELİRLEYİCİ OLACAK

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Altın, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağını açıklamasının ardından faiz oranlarını yükseltme konusunda sabırlı olacağına işaret etmesiyle olumlu hareket eğiliminde. Powell, ayda 15 milyar dolarlık bir hızda daralmanın, politika yapıcıların yakın zamanda oranları artıracağı anlamına gelmediğini vurguladı ve işgücü piyasasının daha da iyileşmesini görmek istediklerini belirtti. Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) bildirisi, enflasyonun tamamen geçici olmayabileceğine dair yeni bir dil de içeriyordu. Bu da, Fed'in eskiye göre enflasyon geçiciliği söylemini daha temkinli, ucu açık ve gerektiğinde tapering ivmesini hızlandırabilecek şekilde ayarladığını gösteriyor.

Enflasyon tedirginliği artarsa, Fed daha dik bir hızla gitmek durumunda olabilir ki, bu faiz artırım zamanı da daha erken olur demek. Normal şartlar altında, parasal genişleme (QE) sona erişi demek faiz artışı demek değil. Fed politikasına dair daha agresif, anti-enflasyonist bir eğim beklentisi reel faizleri artırıcı bir etki yapabilir.

Değerli metallerde hareket olgusu için Fed aksiyonları çerçevesinde reel faizlerin hareketine dikkat etmek gerekecek. Genel hareket eğilimi perspektifinde güçlenme veya zayıflama emareleri için faizlere verilecek tepki önemli. Reel faizlerin artışı değerli metaller açısından baskılayıcı olur. Daha fazla bekleyecek bir Fed alternatifi, veya tapering hızını artırmayacak bir Fed senaryosu daha arzulanan durumda olur. 2013 model tapering olgusundan ne kadar farklı olacağımıza bakmak gerekecek.

Kaynak: bigpara.hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.