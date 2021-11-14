Altın ve kripto paralarda son durum

Küresel piyasalar bu hafta altın fiyatlarına odaklandı. Ons altın 5 ayın zirvesine çıktı. Kripto paralarda rekorlar yaşansa da sonrasında kâr satışları görüldü.

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaştı. Fed'in tahvil alımlarını azaltması, ABD'de enflasyonun beklentilerin üstünde gelmesi, faiz artırımının 2022'de gerçekleşmeyecek olması ihtimali altına olan talebi artırdı.

Ons Altın 5 ayın zirvesi olan 1868 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Haftaya 1817 dolardan başlayan ons altın 1866 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Bir haftada ons altın yüzde 2.69 oranında kazandırmış oldu.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Gram Altın fiyatları hem ons altındaki yükseliş hem de doların diğer para birimleri karşısında güç kazanmasıyla birlikte rekor kırdı.

Gram altın haftaya 566 liradan başladı ve haftayı 599.4 liradan kapadı. Gram altın bir haftada yatırımcısına yüzde 5.83 oranında kazandırdı.

BITCOIN REKORDAN DÖNDÜ

Kripto Para dünyasının lideri olan Bitcoin tarihi rekor sonrası gerileme yaşadı. Geçtiğimiz hafta 69 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, altın ve dolardaki güçlenmenin karşısında bir miktar kâr satışlarıyla karşılaştı.

Kripto para piyasalarında Çinli Evergrande'nin temerrüde düştüğüne yönelik açıklamaların da etkili olduğu iddia edilmişti ancak Evergrande tahvil ödemelerini gerçekleştirmişti.

Haftaya 62 bin 691 dolardan başlayan Bitcoin saat 09:18 itibarıyla 64 bin 900 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM İÇİN REKOR HAFTASI

Kripto paralar arasında en popülerler arasında ikinci olan Ethereum haftaya 4540 dolardan başladı. 4865 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşan Ethereum sonrasında yatay seyre yöneldi.

Ethereum saat 09:18 itibarıyla 4655 dolar seviyesinde bulunuyor.

RIPPLE YİNE KAYBA YÖNELİYOR

ABD'de davalarla uğraşan Ripple haftaya yükseliş eğilimiyle başlasa da düşüşe yöneldi. Ripple haftaya 1.21 dolardan başladı. Saat 09:18 itibarıyla Ripple 1.18 dolardan alıcı buluyor.

DOGECOIN YATAY SEYREDİYOR

Dogecoin hafta içinde yükseliş hareketi göstermeye çalışsa da yatay seyrinden ayrılmıyor. Haftaya 0.26 dolardan başlayan Dogecoin yatay seyirle 0.26 dolar seviyesinde işlem görüyor.

SHIBA INU'DE GÜÇ KAYBI

Büyük umutlarla hızlı yükseliş gösteren ve diğer kripto para birimlerine göre fiyatı çok düşük olan Shiba Inu bekleneni veremedi. Shiba haftaya 0.00005708 dolardan başladı. Bugün ise saat 09:18 itibarıyla 0.000053 dolar seviyesinde.

Kaynak: Hürriyet

(Hurriyet)

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