Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Fed’in faiz kararı sonrası dolar endeksinin 1,5 yılın zirvesini görmesine rağmen altın gram fiyatı küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti. Analist Ross Norman altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Hem boğalar hem de ayılar, son altın fiyat hareketlerinden eşit derecede hüsrana uğrayacak” dedi.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde tahvil faizlerinin düşmeye devam etmesi ve yatırımcıların Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin endişeler üzerine güvenli liman metaline yatırım yapmak istemesiyle, Kasım ayının ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 1853 doları görmüştü.

Ancak Fed'in 26 Kasım akşamı açıkladığı varlık alımlarının Mart ayı başlarında sona erdirilmesi kararı ve faiz artırımlarına 16 Mart'ta yapılacak FOMC toplantısıyla başlayacağının sinyalini vermesiyle sarı metalde sert düşüş yaşandı. Altın, Fed'den gelen açıklamalar sonrasında ABD doları endeksinin 1,5 yılın en yüksek seviyesini görmesiyle sert bir düşüş yaşadı. 1800 doların altına gerileyen ons altın hafta başından bu yana yüzde 2'den fazla düşüş kaydetti. Ons altın şu sıralar 1790 lira seviyesinde hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN ÖNEMLİ SEVİYELER

Kıdemli analist Jim Wyckoff şu teknik seviyelere dikkat çekerek, “Boğaların bir sonraki yukarı yönlü fiyat hedefi, Şubat vadeli kontratlarını 1.825 dolardaki katı direncin üzerinde kapatmak. Ayıların bir sonraki kısa vadeli aşağı yönlü fiyat hedefi, vadeli işlem fiyatlarını Aralık'ın düşüğü 1.753 dolardaki sağlam teknik desteğin altına itmek. İlk direnç bugünün yükseği 1.798,40 dolarda ve ardından 1.800 dolarda görülüyor. İlk destek gecenin en düşük seviyesi olan 1.778,80 dolarda ve ardından 1.775 dolarda görülüyor” dedi.

“ALTIN BU NOKTADA GEZİNMEYE DEVAM EDECEK”

Analist Ross Norman da altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Hem boğalar hem de ayılar, son altın fiyat hareketlerinden eşit derecede hüsrana uğrayacak” diye konuştu. Analist, doların gücünün ve artan faizlerin altını baskıladığını ekleyerek, “Piyasa, fiyata dev bir mıknatıs gibi davranan 1.800 dolar seviyesine bakıyor gibi görünüyor. Ve bu noktada gezinmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Haftaya 794 lira seviyesinden başlayan gram altın ise küresel altın fiyatları ve dolar/TL kurunun 13,60'ın üzerine çıkmasıyla 805 lirayı görmüştü. Ancak Fed açıklamaları sonrasında dolar kurundaki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip eden gram altın, haftayı 789 liradan kapattı. Gram altın 29 Ocak Cumartesi günü yüzde 1,12 düşerek 780 liradan alıcı ile buluşuyor.

ALTIN MI DOLAR MI?

Altın ve Para Piyasaları Mehmeh Ali Yıldırımtürk altın fiyatlarına ilişkin, “Ucuz diye gümüş alıyorlar. Adam 1 kilo altın alacağına 68 kilo gümüş alıyor. Ben çok fazla yükseleceğine inanmıyorum. En fazla seviyesi 26,5 ons seviyeleri olacak. Gümüş yerine altın alınsa daha kar edilir. Bundan sonraki süreçte dolar bazlı yükseliş yapar. Onun için gümüş için heveslendirmek istemiyorum. İşlenmiş gümüş mesela alınmamalı. Onu satın alan son sahibi olur. Ben altını tasarruf için daha önemli buluyorum. Altın mı dolar mı, sorusuna ise altın cevabı verilir” yorumunda bulundu.

ALTIN FİYATINDA ŞUBAT TEHLİKESİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, “Biz bir aydır sepet yaptık düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdik. Gram altın TL fiyatında yüzde 75 alım yapanlar yüzde 25'imizi bekliyoruz. Kısa vadede gram altın TL'de 750 devamında 720 sadece şubat ayı için söylüyorum. Uzun vade yıllık bazda 1450 lira. ‘600 liradan yüzde 50 alım yapın' bu fiyatlar gelmeyecek. 800 lira seviyesinden üzerinde gram altın almayın. 10 lira üzerinde gümüş almayın. Altının ons fiyatında 1830 dolar seviyesinde yukarı yönlü kırılırsa tuzağa düşmeyin. Bunlar geçici. Fiyatlar geri gelecek Şubat'ta düşüş devam edecek. Şubat ayına odaklandık. Kademeli aldınız bunlar büyük şeyler” dedi.

ALTIN TALEBİ ARTTI AMA…

Öte yandan Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayınladığı bir rapora göre, külçe altının talebi sekiz yılın en yüksek seviyesine çıkmasına ve dördüncü çeyrek için yatırım talebinin iki katından fazla artmasına rağmen, küresel altına yönelik yatırım talebi 2021'de yüzde 40'tan fazla düşüş yaşadı. WGC'nin raporunda, yatırım talebinin karşıt güçlerin oluşturduğu bir ortamda karıştığı ve yüksek enflasyonun, yatırımcıların dikkatini çekmek için artan getirilerle rekabet ettiği ortaya kondu. Rapora göre külçeler ve altına dayalı borsa yatırım fonlarını içeren altına yönelik toplam yatırım talebi geçen yıl yüzde 43 azaldı. Ayrıca 2021 yılının tamamı için yatırım, mücevher, teknoloji ve merkez bankası talebini içeren altına yönelik toplam talep, neredeyse yüzde 50 artarak 10 çeyreğin en yüksek seviyesine ulaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dünya Altın Konseyi'nin küresel araştırma başkanı Juan Carlos Artigas, “Çoğu zaman altının davranışı faiz oranları veya dolar gibi birkaç tekrar eden etkene bağlı olsa da gerçek şu ki altın çok boyutludur. Altın ETF çıkışlarına rağmen, külçe, teknoloji, mücevherat ve merkez bankası talebindeki güçlü büyümeyle desteklenen genel talep toparlandı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: mynet.com

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