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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Almanya, Rus bankası üzerindeki kontrolünü kaldırdı

Almanya, Rus bankası üzerindeki kontrolünü kaldırdı

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin), Rusya'nın en büyük ikinci finans kuruluşu olan VTB Bank'ın, Avrupa'daki yan kuruluşu üzerindeki kontrolünün yeni yaptırımlardan sonra kaldırıldığını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-04-10 20:36:10
Almanya, Rus bankası üzerindeki kontrolünü kaldırdı

BaFin'den yapılan açıklamada, Avrupa Birliğinin (AB), Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Rusya'ya karşı beşinci yaptırım paketini devreye aldığı ve pakette AB'nin VTB de dahil olmak üzere dört Rus bankasıyla tüm işlemleri yasakladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu yaptırımların sonucunda, VTB Bank'ın Frankfurt merkezli yan kuruluşu VTB Bank (Avrupa) SE'nin Yönetim Kurulunun artık Rus bankasından talimat almasına izin verilmediği belirtildi.

VTB Bank SE'nin faaliyetlerine devam edebileceğinin aktarıldığı açıklamada, VTB Bank'ın, Avrupa kolunun finansal varlıklarına veya ekonomik kaynaklarına erişemeyeceği vurgulandı.

BaFin açıklamasında, "VTB grup kuruluşlarına" fon transferi yasağının birkaç haftadır uygulandığı bildirilerek, bugün açıklanan bu kararların Rusya'daki ana şirketten VTB Bank SE'nin tamamen korunmasını sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, VTB Bank (Avrupa) SE'de mevduatı olan tasarruf sahiplerinin fonlarına "serbestçe" erişmeye devam edebilecekleri aktarıldı.

Bu arada, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, VTB Bank (Avrupa) SE'nin beş yönetim kurulu üyesinden dördü, kısa süre önce istifa etti ve şirket mart başından beri yeni müşteri kabul etmedi.

Öte yandan, Rus bankacılık sektörünün varlıklarının yaklaşık beşte birine sahip olan ve Rus finansal sistemi için sistematik olarak kritik önem taşıyan VTB Bank ve 20 iştiraki, ABD tarafından yaptırım uygulanarak, uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmıştı. AA .

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