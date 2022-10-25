Almanya'nın dev şirketleri borç batağında

Almanya'nın gündeminde borç batağına saplanan dev şirketler var. Avrupa'nın en büyük telekomünikasyon şirketi olan Deutsche Telekom, 150 firma içindeki borcu en çok firma olarak dikkat çekiyor.

Alman medyası ülkenin en büyük 150 şirketinin net finansal borcunun bu yıl içinde yüzde 20 artarak tarihi seviyeye ulaştığını yazdı.

En sağlam Alman şirketlerinin borçlarının rekor seviyeye ulaşması ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin önemli işaretler veriyor. Outlet raporlarına göre, borçlanma ve borçlar bir yılda 533 milyar Euro'ya yükseldi.

150 ŞİRKET BORÇ BATAĞINDA

Handelsblatt gazetesinin bildirdiğine göre, Almanya'nın borsadaki en büyük 150 şirketinin net finansal borcu bu yıl şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Outlet, sadece bir yıl içinde büyük şirketlerin (bankalar ve sigorta şirketleri hariç) borcunun yüzde 20 artarak 533 milyar Euro'ya (526 milyar dolar) çıktığını söyledi. Raporda, yirmi beş Alman şirketinin şu anda öz sermayeden daha fazla borcu olduğu ve borcunu azaltmak için birçoğunun hisselerini satmayı planladığı belirtildi.

Ayrıca, merkez bankalarının faiz oranlarındaki geri dönüşü, yeni kredi maliyetlerinin önemli ölçüde artmasına neden oluyor. Handelsblatt, Bundesbank istatistiklerine göre şirket tahvillerinin şu anda yıllık ortalama yüzde 4,3 faiz oranı sağladığını belirtti. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce yüzde 0.7 idi. “Eğilim son zamanlarda hızlandı çünkü yatırımcılar çift haneli enflasyon oranları göz önüne alındığında hızla artan faiz oranları bekliyor” dedi.

DEUTSCHE TELEKOM BORÇ ŞAMPİYONU OLDU

Raporda, DAX endeksinde yer alan telekomünikasyon devi Deutsche Telekom'un, tahminen 145,8 milyar Euro ile Alman şirketleri arasında en büyük net borca sahip olduğu vurgulandı.

Saksonya eyalet başbakanı Michael Kretschmer, Alman şirketlerinin şu anda hızla artan enerji maliyetleri arasında hayatta kalmak için mücadele ettiği konusunda uyardı. Yetkiliye göre, birçok şirket çalışmalarını aylar değil birkaç hafta içinde durdurmaya hazır.

Bir gün önce, Deutsche Presse-Agentur, Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği başkanı Peter Adrian'ın, enerji krizi kötüleştikçe Almanya'daki bazı işletmelerin faaliyetlerini askıya alabileceği yönündeki bir açıklamasına atıfta bulunarak bildirdi.

CNNTürk