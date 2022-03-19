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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Almanya, Katar ve BAE'de gaz arıyor

Almanya, Katar ve BAE'de gaz arıyor

Almanya, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Rus doğal gaz ve petrol kaynaklarına alternatif bulmak için arayışlarına hız verdi.

1 Saat Önce
2022-03-19 21:13:45
Almanya, Katar ve BAE'de gaz arıyor

Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderek görüşmeler yapacak.

Doğal gazdan yeşil hidrojene geçişi hızlandıracaklarını söyleyen Habeck, "Geçici ve kısa vadede daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) ihtiyacımız var. Bunun Alman terminallerimize ulaşmasını istiyoruz." dedi.

Habeck, Katar ve BAE'nin bu hedeflerine ulaşmada "merkezi öneme sahip" olduğunu kaydetti.

Yeşil partili Ekonomi Bakanı, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüşmesinin ardından BAE'ye geçecek.

Bu ayın başlarında önemli gaz ihracatçısı Norveç ve ABD'yi zaten ziyaret eden Habeck, "Avrupa ve Almanya'ya daha fazla sıvılaştırılmış gaz geleceğini" dile getirdi.

Bu arada Almanya ve Norveç, ülkeleri arasında bir hidrojen boru hattı inşa etme olasılığını inceliyor.

Rusya'dan petrol ithalatının çoğunu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefleyen Almanya'nın Rus gazından vazgeçmesinin daha uzun zaman alacağı belirtiliyor.

Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından biri Katar, Avrupa'nın Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmada önemli rol oynayabilecek ülke olarak görülüyor.

İki LNG terminali açılacak

Rus doğal gazına bağımlılığı azaltmak için Almanya'da inşa edilecek iki LNG terminalinin 2 yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Terminaller Brunsbüttel ve Wilhelmshaven kentlerinde inşa edilecek.

Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'nın özerk yönetimi olan Kırım'ı yasa dışı ilhakından (2014) bu yana Almanya, Rusya'dan 170 milyar euroluk enerji ithalatı (doğal gaz, kömür ve petrol) yaptı.

EuronewsTürkçe .

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