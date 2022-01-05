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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Almanya: Google tekelleşti, yeni yetkilerle incelenecek

Almanya: Google tekelleşti, yeni yetkilerle incelenecek

Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), internet şirketlerini düzenlemeye yönelik yeni yetkileri kapsamında, Google'ın kişisel verilerin kullanımını ve Google News Showcase (Google Haberler Vitrini) ürününü incelediğini duyurdu.

2 Saat Önce
2022-01-05 17:38:22
Almanya: Google tekelleşti, yeni yetkilerle incelenecek

Federal Kartel Dairesi'nden yapılan açıklamada, şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı tekelleşme uygulamalarını yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne geçen yıl daha fazla yetki verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Google'ın ana şirketi Alphabet'in, Alman Kartel Dairesi'nin yeni genişletilmiş denetim yetkilerine tabi olması için gereken ölçek eşiğini karşıladığı bildirildi. Kartel Dairesi'nin, Google'ın kişisel verileri kullanımı ve Google News Showcase ürününü internet şirketlerini düzenlemeye yönelik yeni yetkileri kapsamında incelediği belirtildi.

“Rekabete verilen zararla mücadele”

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Federal Kartel Dairesi'nin, artık rekabete zarar veren somut davranış biçimleriyle mücadele edebileceğini belirtti.

Mundt, "Ocak 2021'den bu yana büyük dijital şirketleri denetlemek için yeni bir aracımız oldu. Bir yıldan kısa bir süre sonra bu kapsamda ilk resmi kararı aldık ve Google'ın pazarda büyük önem taşıdığını belirledik." ifadelerini kullandı.

Meta, Amazon ve Apple

Kartel Dairesi'nin, yeni yetkiyle artık rekabete zararlı belirli davranışları tespit edebileceğini vurgulayan Mundt, "Google tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve Google News Showcase konusuna daha yoğun bakmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Mundt, ABD'li diğer teknoloji şirketleri Meta, Amazon ve Apple'a yönelik durumları da değerlendirdiklerini bildirdi.

Bu arada, Ocak 2021'de Almanya'da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne daha fazla yetki verilmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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