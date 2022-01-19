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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Almanya'dan sonra İngiltere'de de enflasyon son 30 yılın en yüksek düzeyine çıktı

Almanya'dan sonra İngiltere'de de enflasyon son 30 yılın en yüksek düzeyine çıktı

İngiltere'de Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere'de enflasyonun Nisan ayına kadar yüzde 7'ye çıkması bekleniyor.

33 Dakika Önce
2022-01-19 13:52:46
Almanya'dan sonra İngiltere'de de enflasyon son 30 yılın en yüksek düzeyine çıktı

Avrupa ülkeleri enflasyon kıskacında.... Almanya'dan sonra İngiltere'de enflasyon son 30 yılın en yüksek düzeyine çıktı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS)'nin bugün açıkladığı verilere göre, Kasım ayında yüzde 5,1 olan Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık'ta yüzde 5,4'e yükseldi.

Bu, yıllık enflasyonun yüzde 7,1 olduğu Mart 1992'den bu yana görülen en yüksek rakam.

Aralık ayındaki yükselişte başta enerji faturaları olmak üzere, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artışlar etkiliydi. Bununla birlikte mobilya ve giyim maliyetlerinin yükselmesi de yaşam masraflarını daha da artırdı.

ONS Baş Ekonomisti Grant Fitzner, büyük artışların, rekor seviyede olmasına rağmen bu ay istikrarlı hale gelen petrol fiyatlarıyla dengelendiğini söyledi.

Mali Araştırmalar Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun direktörü Paul Johnson ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Herkes, özellikle de mütevazı gelire sahip olanlar, son 10 yılda fiyatlardan daha az artan ücretlerle çalışıyordu. Bu nedenle enflasyondaki yeni artış, acı verici olacak" dedi.

'Nisan ayında yüzde 7'ye çıkabilir'

Londra merkezli bağımsız ekonomik araştırma danışmanlığı şirketi Capital Economics'ten Paul Dales, İngiltere'de enflasyonun Nisan ayına kadar yüzde 7'ye çıkmasını bekliyor.

Paul Dales, 'İngiltere Merkez Bankası Aralık ayında politika faizini yükselttiği zaman enflasyonun yüzde 6'ya kadar çıkabileceği tahmininde bulunmuştu. Bu rakam aşılacak. Enflasyon Nisan ayından sonra düşecek olsa da, yılın tamamı için yüzde 4'ün üzerinde kalacağını ve Nisan 2023'e kadar yüzde 2 hedefine ulaşılamayacağını düşünüyoruz" dedi.

Almanya ve İspanya'da enflasyon

AB'nin ekonomisi en büyük ülkelerinin başında gelen Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5.2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5.3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon, yıllık bazda ise ortalama yüzde 3.1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Almanya'da Kasım ayında enflasyon yüzde 6 olarak gerçekleşti. Uzun yıllar sonra ilk kez bu seviyelere çıkan enflasyon oranı, Ekim ayında yüzde 4.6 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayında AB ortalaması yüzde 5.2, Euro bölgesinin ortalaması ise yizde 4.9 olarak açıklandı.

İspanya'da ise enflasyon oranı son 29 yılın rekorunu kırarak yüzde 6,7'ye yükseldi. İspanya İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Aralık ayı verilerine göre yıllık enflasyon oranı Mart 1992'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa Merkez Bankası'na göre enflasyonun artmasında pandeminin yarattığı olağanüstü şartlar başlıca rolü oynadı.

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