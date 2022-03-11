Almanya'da yıllık enflasyon şubatta 5,1’e yükseldi

Almanya'da ocak ayında 4,9 olan yıllık enflasyon, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişten önce şubatta yüzde 5,1’e ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 5,1'e çıktı.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,9 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 20,5 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5,3 ve hizmetlerde yüzde 2,8 oldu.

Şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 35,7, elektrik fiyatları yüzde 13 arttı. AB uyumlu TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 5,5 yükseldi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Son dönemde özellikle enerji ürünleri başta olmak üzere ekonomik toparlanmada teslimat darboğazları ve önemli fiyat artışlarının enflasyonu yukarı yönlü baskılaması dikkati çekiyor.

Destatis Başkanı Georg Thiel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgını etkilerinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının etkilerinin gerisinde kaldığını belirterek, özellikle petrol ürünleri başta olmak üzere mevcut fiyat artışlarının şubat enflasyon verilerine yansımadığını vurguladı.

Öte yandan, birçok ekonomistin iki haftadan uzun bir süre önce Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle Almanya için enflasyon tahminlerini yükseltmesi dikkati çekiyor.

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 9 Mart'ta Alman ekonomisine yönelik yayınladığı raporda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Almanya için ekonomik tahminlerini değiştirerek, daha fazla enflasyon ve daha az büyüme öngördü.

Raporda, "Ukrayna savaşının etkisi olarak enerji fiyatlarındaki yüksek artış göz önüne alındığında, enflasyon tahminimizi yeniden önemli ölçüde artırarak yüzde 5,5'e çıkardık." denildi. Banka, bir önceki tahmininde, 2021'de yüzde 3,1 enflasyon oranından sonra Almanya için bu yıl yüzde 4,2 öngörmüştü.

Raporda, "petrol ve gaz arzı en azından geçici olarak kesintiye uğradığı” en kötü durumda ise enflasyonun yüzde 6,5 ila 7,0 seviyesine yükselebileceği ifade edildi. .