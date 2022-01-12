DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa günü yükselişle tamamladı
Birçok ilde eğitime kar engeli
NATO-Rusya görüşmesi somut sonuç olmadan tamamlandı
'Youtuber vergilemesi'; ayrıntılar belli oldu
'Doğum koçu' ile evde doğum yapan kadının bebeği öldü
Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları azaltılacak
Kayseri Şeker’den çiftçilere 560 milyon TL ödeme
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor: 3 ay sürecek
Bursa'da yarın okullar tatil mi? Bursa 13 Ocak Perşembe günü okullar tatil edilir mi?
Bitlis'te yarın (13 Ocak) okullar tatil mi edildi? Bitlis ve Ardahan'da 13 Ocak Perşembe okul var mı?
Divan şairi Baki'nin tercüme eseri ortaya çıktı
İsrail güçleri Filistinlilere ait evleri yıktı
Bingöl'de yarın (13 Ocak) okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe (yarın) Erzincan ve Bayburt'ta okullar tatil edilir mi?
MSB'den ASFAT paylaşımı: En büyük savunma sanayi ihracatı
Bingöl'de okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Bingöl'de okul tatil mi?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Almanya'da enflasyon toptan eşya fiyatlarını da uçurdu

Almanya'da enflasyon toptan eşya fiyatlarını da uçurdu

Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, petrol ve metal ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle geçen yıl 2020'ye göre yüzde 9,8 artarak 1974'ten bu yana en yüksek yıllık artışı kaydetti.

3 Saat Önce
2022-01-12 16:00:19
Almanya'da enflasyon toptan eşya fiyatlarını da uçurdu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,8 arttı.

Destatis açıklamasında, "Bu, ilk petrol krizinin ardından 1974'ten bu yana en yüksek yıllık değişim oranı." denildi. 1974'te bir önceki yıla göre artış yüzde 12,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Açıklamada, "Yıllık olarak toptan eşya fiyatlarındaki yüksek değişim oranlarında, petrol ürünleri ve metal fiyatlarındaki artış belirleyici oldu. Ayrıca, salgınla bağlantılı olarak 2020'de birçok ham madde için düşük fiyat seviyesinden dolayı baz etkisi de var." ifadeleri kullanıldı.

Petrol ürünleri geçen yıl 2020'ye göre yüzde 32 ve metal fiyatları yüzde 44,3 artış kaydetti. Aralıkta hayvan yemi fiyatlarındaki artışın yıllık bazda yüzde 21,8 olması dikkati çekti.

Bu arada, Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,2, Aralık 2020'ye kıyasla da yüzde 16,1 yükseldi.

Aralık enflasyonu yaklaşık son 30 yılın zirvesinde

Toptan satış; üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.

Almanya'da Kasım 2021'de yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle geçen ay yüzde 5,3'e çıkarak yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun son 6 aydır yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Analistler, fiyatların karşılaştırılmasında baz etkisi sona erdiği için gelecek aylarda Almanya'daki enflasyonun düşmesini bekliyor.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu da (SVR) ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesini öngörüyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş