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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Almanya'da enflasyon son 30 yılın zirvesini gördü

Almanya'da enflasyon son 30 yılın zirvesini gördü

Almanya'da Kasım 2021'de yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle Aralık 2021'de yüzde 5,3'e çıkarak, yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

2 Saat Önce
2022-01-07 09:22:27
Almanya'da enflasyon son 30 yılın zirvesini gördü

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Kasım 2021'de yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, Aralık 2021'de piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 5,3 oldu. Bu da Haziran 1992'den (yüzde 6,2) beri en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Enflasyona ilişkin beklenti kasımda yüzde 5,1'e inmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 yükseldi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3,1 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,7 yükseldi.

Destatis, 2021'de enflasyonun ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten beri en yüksek seviyesine ulaştığını da bildirdi.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun son 6 aydır yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtti.

Analistler, fiyatların karşılaştırılmasında baz etkisi sona erdiği için gelecek aylarda Almanya'daki enflasyonun düşmesini bekliyor.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2021'de Almanya'da 1990'ların başından bu yana en yüksek enflasyon artışı görüldüğünü belirterek, “Bugünkü enflasyon rakamları, enflasyon oranlarında artışın zirvesini işaret ediyor. Ancak enflasyonun buradan düz bir çizgide aşağı inmesi pek mümkün değil.” ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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