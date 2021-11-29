DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım Salı (yarın) okul var mı? Fırtına nedeniyle okullar İstanbul'da tatil edilir mi?
Mehmet Sevigen CHP’den ihraç edildi
Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinde çalışmalar devam ediyor
İstanbul'da yarın fırtına var mı? 30 Kasım'da İstanbul'da fırtına olacak mı? Fırtına ne zaman bitecek?
Türkçe adı 'Büyükbaba Karaçam', 2 bin 600 yaşından büyük!
Göztepe - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Bankaların aktifleri 7,3 trilyon TL'yi aştı
Zebari, PKK'nın bölge istikrarına zarar verdiğini söyledi
Almanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesinde
HDP’ye kapatma davasında yeni gelişme
Çerkeslerden DW'nin haberindeki iddialara ilişkin açıklama
Gazprom, enerji krizinden rekor seviyede kârlı çıktı
Borsadaki kârı 9 ayda 16 kat artan sektör
Yağlama tarifi | Yağlama nasıl yapılır? 2 kişilik ve 4 kişilik yağlama yapımı tarifi ve malzemeleri neler?
Dünyaca ünlü akademisyenler Oryantalizm Webiner Serisi'nde

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Almanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesinde

Almanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesinde

Almanya'da geçen ay yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle kasımda yüzde 5,2'ye yükselerek, son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

40 Dakika Önce
2021-11-29 17:45:01
Almanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, kasımda piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 5,2 oldu. Bu da Haziran 1992'den beri en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Enflasyona ilişkin beklenti kasımda yüzde 5,0'e yükselmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 geriledi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 22,1 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4,5 ve hizmetlerde yüzde 2,8 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,3, yıllık da yüzde 6 yükseldi.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtti. Analistler, Almanya'da enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 6 seviyesine ulaşmasını bekliyor. Bunun yanında, Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesini bekliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş