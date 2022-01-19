Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde

Almanya'da yıllık enflasyon, yüzde 5.3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin 2021'in aralık ayı ve yıllık nihai verilerini açıkladı.

Buna göre kasımda yüzde 5.2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5.3'e çıkarak ülkede 1992'den (yüzde 5.8) bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0.5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18.3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3.1 oldu.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 5.7 yükseldi. .