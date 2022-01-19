DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Filistinli kadın 70 yıldır yaşadığı evini İsrail'e vermemek için direniyor
Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm full izle
Sinpaş'tan 2.2 milyarlık yeni nesil proje
Almanya'da ''Ukrayna'ya silah verilmeli mi? '' tartışması
Kazakistan: KGAÖ Barış Gücü ülke topraklarından tamamıyla çekildi
Almanya'dan sonra İngiltere'de de enflasyon son 30 yılın en yüksek düzeyine çıktı
Postacı, teslim etmeye üşendiği 7 bin gönderiyi çöpe attı
Destan 7. bölüm full izle | Destan yeni bölümde neler oldu özeti
Bursa itfaiyesi 19 bin olaya müdahale etti
Rekabet Kurul'u 5 otomobil şirketinden sözlü savunma aldı
Süper Lig puan durumu | TFF 2021-22 Süper Lig sıralaması
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
TESK'ten akaryakıt çağrısı: ÖTV alınmasın
'Vatansever milyonerler'den çağrı: Zenginlerden servet vergisi alınsın
Mardin'de feci kaza! 4'ü TIR 8 araç birbirine girdi

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde

Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde

Almanya'da yıllık enflasyon, yüzde 5.3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

2 Saat Önce
2022-01-19 12:23:29
Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin 2021'in aralık ayı ve yıllık nihai verilerini açıkladı.

Buna göre kasımda yüzde 5.2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5.3'e çıkarak ülkede 1992'den (yüzde 5.8) bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0.5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18.3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3.1 oldu.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 5.7 yükseldi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş