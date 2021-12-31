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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Almanya 4 bin euroya 1 buçuk milyon işçi alacak! İşte aranan meslekler

Almanya 4 bin euroya 1 buçuk milyon işçi alacak! İşte aranan meslekler

Almanya, yaklaşık 4 bin euro maaş ile çalışacak 1.5 milyon işçi alacağını duyurdu.

26 Dakika Önce
2021-12-31 09:23:04
Almanya 4 bin euroya 1 buçuk milyon işçi alacak! İşte aranan meslekler

Almanya 2022 yılında ekonomik bir sıçrama yapmak için düğmeye bastı. Bu sıçrama en son 1960 yılında görüldü.

Söz konusu ülkede şu anda işsizlik seviyesi yüzde 3 civarında. Bu yüzden ülke 1.5 milyon kişiye istihdam kapısı araladı. AB ülkeleri içinde refah seviyesi en yüksek ülkelerden olan Almanya, yüzde 3'lerde bulunan işsizlik oranını daha da aşağı çekebilmek için işçi arıyor. Bu yıl ekonomide cari fazla vererek parlak bir yıl geçiren Almanlar, çeşitli sektörlerde yaşanan eleman sıkıntısından şikayetçi.

İŞTE ALMANYA'NIN 4 BİN EUROYA ARADIĞI MESLEKLER

*Bu mesleklerin en başında 230 bin yuva eğitmeni geliyor.

*Bunu 300 bin hemşire ve yaşlı- hasta bakıcı açığı takip ediyor.

*Garsonluk da aranan meslekler arasında.

*Su tesisatçılığı alanında da işçi alımı yapılacak.

*Tır şoförlüğü de listede yer alıyor.

Bu sektörlerdeki brüt maaşların 4 bin euroyu bulacağı düşünüldüğünde, dünyanın çeşitli yerlerinden Almanya'ya işçi göçü olabileceği düşünülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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