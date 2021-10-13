Almanlara Brexit darbesi

Almanlar, otomobil endüstrisinin 14 milyar sterlinlik düşüşünden Brexit'i sorumlu tutuyor. İngiltere'nin 2016'da AB'den ayrılmaya oy vermesinden bu yana, Berlin ile Londra arasındaki otomotiv ticareti yıllık ortalama yüzde 12,3 düştü.

ALMAN otomobil üreticileri, sektör milyarlarca dolar kaybederken otomotiv endüstrisindeki endişe verici düşüş için Brexit'i suçladı.

Almanya Ticaret ve Yatırım (GTAI) tarafından yapılan araştırmaya göre; İngiltere'nin 2016'da AB'den ayrılmaya oy vermesinden bu yana, Berlin ile Londra arasındaki otomotiv ticaretinin yıllık ortalama yüzde 12,3 düştüğünü gösteriyor.

İngiliz Express gazetesinin haberine göre; son beş yılda Alman otomobil ihracatı yılda ortalama yüzde 14,1 düştü.

Sonuç olarak, Almanya'nın ihracatı, 2015 ve 2020 yılları arasında, 30,4 milyar Euro'dan 16,4 milyar Euro'ya indi.

Almanya Ticaret ve Yatırım'ı (GTAI) tarafından yapılan açıklamada, “Uzun Brexit süreci, İngiliz otomotiv endüstrisi için büyük bir belirsizlik kaynağı olarak hareket etti” denildi.

Açıklamada ayrıca, otomobil üreticileri içten yanmalı motorlardan uzaklaştıkça endüstrinin yeni Yeşil politikalardan darbe aldığı da belirtildi.

İngiltere ve Avrupa Birliği, Aralık 2020'de bir Ticaret ve İşbirliği Anlaşması üzerinde anlaşmışlardı.

Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA), anlaşmanın ticareti "önemli ölçüde daha karmaşık ve dolayısıyla daha pahalı" hale getirdiğini söyledi.

Ayrıca, firmaların mal ihraç etmesi için gereken ek AB bürokrasisinin de altını çizdi.

VDA şunları söyledi: “İngiliz gümrük yetkilileri genellikle yalnızca sınırlı ölçüde bilgi sağlayabildiğinden şirketler bazen yasal belirsizlikle karşı karşıya kalıyor.

Ancak yalnızca malların hareketi zarar görmekle kalmıyor, şimdi İngiltere'de iki kez gerekli olan ürün onayları ve sertifikalar, şirketler için önemli ölçüde ek iş anlamına geliyor.

AB sertifikaları, Birleşik Krallık'ta yalnızca gelecek yılın sonuna kadar çok sınırlı bir süre için kullanılabilecek.”

Yeni ticari ilişki ve fosil yakıtla çalışan arabaların aşamalı olarak kaldırılması İngiltere'de de hissedildi.

Eylül ayında, İngiliz endüstri birliği Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT), İngiltere'de 215.312 yeni aracın tescil edildiğini söyledi.

Rakam 20 yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesiydi.

İngiliz hükümeti, yeni benzinli ve dizel araçların satışına ilişkin yasağın 2030'da yürürlüğe gireceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.