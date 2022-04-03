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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Alman Bild gazetesinden artan fiyatlara karşı dikkat çeken öneri

Alman Bild gazetesinden artan fiyatlara karşı dikkat çeken öneri

Almanya'da gündemin ilk sıralarına yerleşen artan fiyatlara karşı, Bild gazetesi dikkat çeken önerilerde bulundu.

1 Saat Önce
2022-04-03 09:49:04
Alman Bild gazetesinden artan fiyatlara karşı dikkat çeken öneri

Küresel çapta artan fiyatlar, birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Almanya'nın en büyük gazetelerinden Bild, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlara önerilerde bulundu.

Yağ yerine şeker alın, balkonunuza ekin

Bild hazırladığı haberinde, vatandaşlara yağ yerine şeker alınabileceğini, balkonda meyve ve sebze ekilebileceğini söyledi.

İşte Bild'in önerileri;

-Yağ yerine şeker, yumurta yerine elma ezmesi ve muz kullanılabilir

-Kendi balkonunuzda sebze ekin

-Fiyat karşılaştırmak için uygulamalar kullanabilirsiniz

-Son kullanma tarihi geçmiş ürünler satın alınabilir

-Marketler kapanacağı sıradaki ucuzlukları değerlendirin

-Un yerine pasta/ekmek kırıntıları kullanın

İkinci bir önemli fiyat artış dalgası bekliyor

Öte yandan Alman Perakendeciler Birliği (HDE), Ukrayna savaşı nedeniyle ikinci bir önemli fiyat artış dalgası bekliyor. HDE Başkanı Josef Sanktjohanser, Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demeçte, savaşın patlak vermesinden önce bile, fiyatlar yüksek enerji fiyatlarının bir sonucu olarak "ürün yelpazesinde" yüzde beş gibi iyi bir artış gösterdi. Şimdi Ukrayna savaşının sonuçları eklenecek. İkinci fiyat artış dalgası geliyor ve kesinlikle çift hanelerde olacak" diye uyardı.

HDE patronuna göre, ilk perakende zincirleri şimdiden fiyatları yükseltmeye başladı. Sanktjohanser, "Yakında bunu süpermarketlerin her yerindeki fiyat etiketlerinde görebileceğiz" dedi.

Almanya'da kimsenin aç kalma konusunda endişelenmesine gerek olmadığını vurgulayan Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied ise, "Gıda tedarikinin öngörülebilir bir gelecek için bir yıl boyunca güvence altına alındığını söyledi. Ancak bu zaman ufkunun ötesinde bir tahminde bulunmak zor” dedi. .

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